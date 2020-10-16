台股收跌77.45點失守12,800點 三大法人賣超43.29億

台股今(16)日開低震盪走低，早盤一度翻紅拉升至12,896.3點，權王台積電（2330）法說會後股價續跌，大立光（3008）、鴻海（2317）收紅，大盤指數終場以12,750.37點作收，下跌77.45點，成交量1,853.98億元；三大法人賣超43.29億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超31.74億元，投信買超5.55億元，自營商賣超（合計）17.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超14.48億元，自營商（避險）賣超2.62億元。

台股今日以12,814.16點下跌開出，雖一度翻紅，可惜仍是不敵賣壓震盪走低，收在今日最低，以12,750.37點作收，跌幅0.6%，周指數下跌136.82點，周跌幅1.06%。