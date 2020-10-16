聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股收跌77.45點失守12,800點 三大法人賣超43.29億
台股今(16)日開低震盪走低，早盤一度翻紅拉升至12,896.3點，權王台積電（2330）法說會後股價續跌，大立光（3008）、鴻海（2317）收紅，大盤指數終場以12,750.37點作收，下跌77.45點，成交量1,853.98億元；三大法人賣超43.29億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超31.74億元，投信買超5.55億元，自營商賣超（合計）17.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超14.48億元，自營商（避險）賣超2.62億元。
台股今日以12,814.16點下跌開出，雖一度翻紅，可惜仍是不敵賣壓震盪走低，收在今日最低，以12,750.37點作收，跌幅0.6%，周指數下跌136.82點，周跌幅1.06%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言