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宏碁資訊股票公開發行申報生效 股票代號為6811

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

宏碁資訊服務股份有限公司宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，已於今（16）日生效，股票代號為6811。

「宏碁資訊」辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共36,449,000股，每股面額新台幣壹拾元整，發行股份金額為新台幣364,490,000元整。

宏碁資訊服務股份有限公司 （簡稱：AEB宏碁資訊，股票代號6811） 成立於2012年，以政府與企業「數位轉型最佳夥伴」為定位，深耕台灣產業多年，跨足公部門、金融、電信、製造、醫療、教育文化、高科技，服務超過上千家的企業客戶，並結盟全球數百家頂尖技術夥伴，提供企業C3A+P數位轉型解決方案：Cloud Service （雲端服務）、AIoT （智慧物聯網）、Application （加值運用與開發）、Appliance（邊緣運算載具）及Platform as a Service （平台即服務），全面助力企業掌握數位轉型契機，建立核心競爭優勢。

宏碁 新台幣

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