美股輕鬆存 國泰證券推薦定期「定股」

近年來，國人熱衷於海外投資，從複委託券商或國外網路券商議題攻占社群媒體與財經部落客討論區大篇幅版位已可見一斑。

根據證券商同業公會統計，國人透過國內證券商複委託買賣海外商品，2020年1~8月交易量達2.5兆元，超過2019年全年交易量2.45兆水準，其中，再以美國市場的非專業投資人類別，2020年前八月美國市場交易量達新台幣4,148億元，為2019年全年1,980億元的2倍，為單一市場最大，突顯海外市場國家中，國人對美國市場熱衷度最高。

國泰證券表示，觀察美國市場對國人投資的吸引力有四個重要現象，首先，美國資本市場聚集全球知名企業，成為全球投資人注目焦點，因此，不論投資策略或資產配置，均少不了將美國上市企業列入配置之一。

第二、台灣科技產業與美股連結度高，舉凡蘋果公司、IBM、亞馬遜及NVIDIA等大型企業，都與台股高度鏈結，國人對美股並不陌生。

第三、美股在指數型的投資工具發展成熟，特別是ETF，美國市場多樣化ETF商品包含產業型、區域型、固定收益、原物料、主題性投資等類型，一應俱全。

第四、低利率環境迫使資金追求較高的收益率，由於美股ETF及特別股無論在成長性及配息率都有不少標的優於國內投資商品，直接打中投資痛點。

國泰證券為協助更多小額投資人能輕鬆前進美股，化繁為簡精心挑選出80檔美股標的提供進行中長期「美股定期定股」投資布局，分別有40檔個股、30檔ETF以及10檔特別股，目前有3個約定扣款日5、15、25日提供選擇，投資人只需要在每月約定的交易日買進固定投資標的的股數，最低1股即有機會成為美股大型企業的股東。

國泰證券美股定期定股服務為業界首創，於2019年上半年領先業界推出，截至目前，客戶最喜愛的熱門標的前五名分別是SPDR 標普500指數ETF、蘋果、先鋒整體市場指數ETF、波克夏海瑟威-B以及迪士尼等。

國泰證券表示，透過中長期進行美股定期定股投資，投資人在標的選擇上，不妨以大型權值股或股性相對穩健的個股作為核心標的，另外可留意具長線趨勢潛力的產業或地區，透過相對應的ETF作為投資工具，或是具有固定收益特色的特別股提供定期現金流入等，在主副搭配下，獲得相對穩健的投資組合。

國泰證券進一步分享操作心法，定期定股著眼長期累積的效果，因此，若遇到短線股價明顯波動時也不宜半途而廢，甚至可考慮低點加碼，除非有特殊資金需求或所投資的標的發生重利空事件，否則應盡量維持每月投入金額及固定頻率的投資慣性，如此方能達到長期穩健累積財富的終極目標。