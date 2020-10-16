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證交所示警 TDR溢價又虧損
TDR處置日前大解禁，再度上演飆漲戲碼，證交所在解禁日提醒交易風險後，今日又發布公告指出，部分TDR近期溢價仍偏大，也有財報不佳狀況，重申投資人交易應多評估風險。
證交所指出，TDR在台股掛牌，海外也有連動的原股標的，兩者價格轉換後理應一致，但近期台股的TDR多有溢價，甚至幅度偏大，代表交易價格已經偏離原股價格，投資人買進可能承受較大波動風險，遭受投資損失，呼籲進場前審慎評估。
此外，證交所表示，TDR股價也反映掛牌公司的財務狀況，觀察TDR公司最近一期申報之基本每單位盈餘，有不少出現虧損的不佳表現，投資人應同步掌握。欲詳細了解TDR公司財務狀況，可參考公開資訊觀測站中的TDR專區查詢。
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