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市場長線看好ESG 國泰永續高股息將迎首次配息

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

法人推估，目前台灣市場規模最大的ESG主題ETF — 國泰永續高股息ETF(00878)依該檔ETF季配息機制，首次配息年化殖利率約在1%~1.5%左右，待明年基金完整參與成分股除息後，配息率就會顯著提高。

根據國際三大ESG評級權威MSCI、Refinitiv、Sustainalytics的研究結果皆顯示，ESG評分在前段班的好公司，長期持有的表現領先大盤。認同ESG選績優好股的投資人，透過中長線持有，或以定期定額的方式，就能達到存股領息、資產增值的效果

國泰永續高股息ETF(00878)持續受投資人追捧，交投熱度不減，根據CMoney統計資料，該檔ETF 9月交易張數高達38萬1865張，占佔23檔台股原型ETF超過1/3的交易量，且自上市以來，高達7成的交易天數中，成交張數皆為最多，使規模從成立時的68億元激增突破210億元。

以9月受益人數變化來看，00878仍是淨增加最多的台股原型ETF，單月暴增逾2萬2千人，總受益人數已逼近17萬人，比成立時增加逾14萬人，相較其他台股原型ETF受益人合計僅增加不到4萬人，顯示國泰永續高股息ETF的ESG投資理念深受市場認同。

近三年來，全球ESG產品數目及總資產規模皆翻倍，台灣更是亞太區規模第三大的ESG被動型基金市場。觀察由ESG評級較高的美國大型公司組合而成的標普500 ESG指數，今年至10月13日報酬表現高出標普500指數的2.39%，近三年則高出5.64%，顯示ESG績優好股長期表現更勝出。MSCI研究也指出，新興市場中同樣有這種現象，ESG評分在前20%的公司，長期股價表現更大幅優於後段班的股票。也難怪安永調查全球298家大型投資機構法人，超過9成的決策者在評估投資標的時，最看重的就是ESG等非財務績效。

ESG已成投資決策中不可或缺的要素，而結合了季配息設計，更加符合長期投資、理財規劃及現金流管理等需求。而ETF的配息率，主要受到成份股配息總金額、基金規模變動，兩面向的影響。多數配息型的商品，在上市初期，可能需要一定的調整期以累積帳上息值。

ETF還可能遇到兩個先天性的限制，一是成立時間落在除權息旺季末端，只能拿到部分台股息值。二是成立後隨規模及受益人數暴增，每單位可分配收益因而被稀釋。如11月即將迎來首次配息的國泰永續高股息ETF，在成立前，已有超過一半的成分股除完息，自然還沒辦法拿到所有持股完整的股息。加上全球投資趨勢日益看重ESG概念，存好股的投資策略大行其道，使國泰永續高股息ETF在上市後規模暴增為三倍有餘，在越來越多投資人進來領取這些固定股息的情況之下，每單位可分配的金額自然減少。

高股息 ETF 配息

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