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中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

外資賣超134.4億、連二賣 這類股賣最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今(15)日收12,827.82點，三大法人合計賣超130.71億元，主要是外資賣超134.4億元，投信及自營商則是小買超，統計外資賣超前十大個股中，金融股多達5檔，賣超個股冠亞軍分別是新光金、兆豐金，台積電（2330）也遭外資賣超12,186張。報系資料照
台股今(15)日收12,827.82點，三大法人合計賣超130.71億元，主要是外資賣超134.4億元，投信及自營商則是小買超，統計外資賣超前十大個股中，金融股多達5檔，賣超個股冠亞軍分別是新光金、兆豐金，台積電（2330）也遭外資賣超12,186張。報系資料照

台股今(15)日收12,827.82點，三大法人合計賣超130.71億元，主要是外資賣超134.4億元，投信及自營商則是小買超，統計外資賣超前十大個股中，金融股多達5檔，賣超個股冠亞軍分別是新光金、兆豐金，台積電（2330）也遭外資賣超12,186張。

台股今日以12,892.29點開低，盤中高點12,909.11點，權王台積電走弱，指數一度下滑至12,786.26點，終場收跌91.49點，成交量1,789.73億元；三大法人賣超130.71億元，投信買超2.85億元，自營商買超（合計）0.83億元，但外資則是擴大賣超。

外資今日賣超前十大個股依序是新光金、兆豐金、台積電、中信金、友達、台泥、金像電、國泰金、奇鋐、玉山金等；外資賣超新光金15,586張，居賣超個股之冠。

台積電法說會前遭外資賣超台積電12,186張，連二賣，今日收在453元，下跌6元，跌幅1.3%。

外資今日買超前十大個股依序是元大台灣50反1、群創、華夏、彩晶、富邦VIX、陽明、富邦上証正2、華航、億光、TPK-KY。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，在全球疫情尚未緩解、疫苗研發和臨床測試進度消息反覆、美國紓困協商進度成為兩黨選戰籌碼，加上時序接近美國總統大選，短期市場態度偏向觀望，台股也受到影響，預料指數將維持盤整格局。

黃俊斌指出，操作上仍是選股為主；在產業配置方面，科技股仍是布局重點，尤以具新規格、新技術、新產品相關的類股最值得留意，包括半導體設備、散熱、電動車、5G相關等值得關注。

台積電 外資 個股

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