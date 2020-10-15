市場觀望台積電法說會 台股跌91點收12,827

市場觀望台積電（2330）法說會，台股今（15）日跌破12,900關卡以及5日均線，盤中一度跌破12,800關卡、回測10日均線，跌逾百點；午盤過後跌勢稍有收斂，終場下跌91.49點，收在12,827.82點，成交量達1,789.73億元，

美股期貨盤在盤下震盪，連帶亞洲股市也跌多於漲，日股、韓股、港股跌幅約0.5%至1.5%，僅上證指數呈現上揚；盤面上，電子權值股表現疲弱，台積電（2330）法說會前夕股價跌破5日均線，下跌6元，收在453元；聯發科（2454）收在平盤、大立光（3008）和鴻海（2317）則是撐在平盤之上。

中小型股表現較突出，櫃買指數終場上漲0.11點或0.06%，收在165.91點，環球晶（6488）、中美晶（5483）、群聯（8299）等呈現上揚，帶動櫃買指數持續震盪走揚。

展望後市，法人指出，首先關注下午台積電法說會釋出的內容，靜待台積電表態。整體而言，預估11月美國大選前台股指數在12,000~13,200區間整理，短線類股輪動與震盪機率高，拉回仍是長線的買點；在類股方面，看好5G、mini LED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等利基題材股。