水情告急 這2檔領軍水資源股強漲
水情告急，水資源股成為盤面上亮點，國統（8936）、千附（8383）今(15)日分別攀上波段新高，盤中漲幅都超過6%，領軍水資源概念股走揚。
經濟部除將桃竹苗、台中地區調整至減壓供水的黃燈，同時宣布停止桃竹苗部分灌區二期稻作供灌，預估將有1.9萬公頃農田將停灌，水情吃緊下，水資源概念股吸引資金進入。
國統今日以22.55元開高，一度拉升至23.85元，創下自2018年10月以來波段高點，盤中漲幅逾半根停板達6.16%；千附今日以41.3元開高，一度拉升至43.5元，寫下自去年7月以來的波段高點，盤中上漲逾半根停板，漲幅6.84%。
國統、千附領軍，幸福（1108）也是強勢表現，早盤以11.4元開高，一度拉升至12.15元，盤中同樣超過半根停板的漲幅，漲幅5.75%；臺鹽（1737）今日以32.4元開高，一度拉升至33.15元，盤中漲幅1.23%；另外，鉅邁（8435）也是上漲。
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