台股跌百點 中低價位股表現活潑

台股今（15）日跌破12,900、12,800關卡，盤中回測10日均線，跌逾百點，其中電子權值股表現疲軟，尤其今日下午將舉行法說會的台積電（2330）成為壓盤重心，盤面上焦點轉向中低價位股作表現，如：力麗（1444）、大亞（1609）等等呈現走揚。

盤面上，類股輪動，中低價位股表現活潑，受惠蘋果新機的力麗和正達（3149），股價攻上漲停板價位，亦改寫波段新高；旺玖（6233）亮燈漲停並創近9年新高；設備供應商均豪（5443）在半導體產品線成長動能看好下，股價連拉兩根漲停，改寫逾10年高價。

近期表現亮眼的綠電股今日則是漲跌互見，其中大亞股價持續走揚，續創波段新高；另外，貨運族群的長榮（2603）、陽明（2609）也呈現走揚，受益於基本面改善，加上將迎來產業旺季，後市看好；而面板雙虎的群創（3481）、友達（2409）今日也表現抗跌。

展望後市，法人認為，在多空條件並存之下，當前台股市場仍是風險與機會並存，須留意的面向包括全球疫情發展、美國大選、台幣升值帶來的匯損壓力等等，不過在產業方面亦有利多訊息，包括蘋果新機發表、中芯國際禁令使得台廠將受惠轉單、先進製程需求料強勁等等，加上當前市場資金仍相當充沛，因此對於台股表現仍不看淡，惟在短期在前述不確定性干擾下，盤面或呈區間整理態勢。