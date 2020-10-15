iPhone 12擦亮蘋果光 法人10月提早卡位這幾檔

蘋果新機iPhone 12系列正式亮相，預計本周開放預購、10月23日上市開賣，新iPhone 12拉貨效應，推升多檔蘋概股9月營收創下歷史新高的亮眼表現，隨著新機上市，市場看好可望進一步挹注第4季營運，統計法人10月來已搶先卡位相關蘋概股，買超逾千張的公司達14家。

統計10月來三大法人買超逾千張的蘋概股有台積電（2330）、欣興（3037）、台達電（2308）、鎧勝-KY（5264）、宏捷科（8086）、穩懋（3105）、日月光投控（3711）、南電（8046）、致伸（4915）、景碩（3189）、力麗（1444）、正崴（2392）、精材（3374）、鴻海（2317）等；其中包括台積電、台達電、鎧勝-KY、日月光投控、精材等，9月營收都創下歷史新高。

若以外資買超來看，統計10月來外資買超逾千張的蘋概股則有12家，包括台積電、欣興、台達電、鎧勝-KY、致伸、日月光投控、宏捷科、景碩、力麗、正崴、鴻海、南電等；外資10月來買超台積電75,564張居冠，其次是買超欣興58,389張。

在投信10月來買超蘋概股部分，統計買超逾千張有欣興、穩懋、宏捷科、南電、台積電、華通（2313）等6家；法人10月來買超欣興3,709張、買超穩懋3,399張。

證券分析師張陳浩表示，iPhone 12將上市，對蘋概股來說，純蘋概股較未受到華為遭美國封鎖事件的影響，後續表現值得關注，包括觸控面板、PA、及與5G相關的個股都有機會表現。

他認為，iPhone 12的新概念股包括首度採編織線材的供應商力麗、無線充電題材的僑威（3078）、不再附贈耳機受惠的興能高（6558）等，連日來股價反應蘋果光效應，後續值得留意的還有TPK-KY（3673）、GIS-KY（6456）、穩懋、宏捷科等。

法人認為，iPhone 12的環保商機可望讓包括致伸、正崴、興能高、偉詮電（2436）、創惟（6104）、鈺創（5351）、力麗等公司受惠，主要商機包括不再附贈耳機後蘋果另外推出BeatsFlex無線藍牙耳機，且售價僅50美元，可望帶動買氣；另外，不再附贈充電頭，則可望帶動Type-C充電相關市場；連接線採用新材質，首度採編織線取代原本的塑膠材質。