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鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

泰金寶-DR終止連三漲停 盤中一度翻黑

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

泰金寶-DR（9105）在連續兩日漲停後，今（15）日早盤依然鎖死，但10點過後成交量爆量、打開漲停，股價甚至一度翻黑下探5.99元，惟盤中仍維持在紅盤之上，股價小漲逾3%。

泰金寶今日10點前股價持續鎖死，累計股價連三漲，短線急漲三成；市場資金炒作DR族群，帶動泰金寶今年股價連番上漲，股價在9月24日創下13.75元新高後，隨即大幅修正，到現在為止股價等於砍半。

從法人籌碼來看，截至14日，外資由連二賣轉為連三買，自營商昨日也轉為買超，累計近五日三大法人合計買超2,626張。

從基本面來看，泰金寶今年9月營收95.98億元，月增7.1%、年增18.4%，為20個月新高，營收連增五個月；累計今年前三季營收695.5億元，年減11.2%。

TDR 近期漲勢驚人，引發市場關注，證交多次發出警示，多檔 TDR 溢價幅度過高，已進行處置措施，提醒投資人要多面向了解營運、財務狀況，注意交易風險。11檔TDR個股就包含泰金寶在內。

泰金寶

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