台股隨波逐流 蔡鎮村：擇優布局

全球金融市場受美國大選、新冠肺炎疫情及刺激經濟計畫所影響，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村認為，台股亦隨波逐流之外，還有台幣匯價大幅升值干擾出口導向的權值電子類股可能匯兌損失的隱憂。

雖然台股風險指標維持中性偏多且台幣匯價在央行尾盤干預而回貶，但是在盤中的匯率市場供需機制的影響，近期台幣皆強力升值干擾下，導致出口導向的權值電子股受到驚嚇而走跌。

蔡鎮村表示，從技術指標分析，台股短線指標有偏過熱現象，交易人保守為宜，拉長線看有出現類似旗幟型態，意味著即將有大行情機會。而且依經驗值，在台積電季營運法說會之後，帶動台股上揚的比例偏高。

在基本面，第3季營收全數出台，主要成分股（股票期貨、台灣50、中型100及富櫃50）當中有100檔公司第3季營收皆高於前六季，僅15檔公司第3季營收皆較前六季衰退。投資人可以在當中尋找有題材的個股配合季營運法人說明會布局，以提高勝算決策。