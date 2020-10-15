大立光短線跌深 早盤開高收復3,000元關卡

蘋果iPhone 12系列新機將上市，市場看好有助相關供應鏈營運，股王大立光（3008）在第4季展望保守的衝擊下，近期股價走跌，失守3,000元，今（15）日早盤開高走高，一度攻上3,025元，暫時止住跌勢。

大立光第3季稅後純益58.67億元，季增17.6%，年減31.5%，每股純益43.74元，創近六年來第3季最差紀錄；第3季毛利率65.68%，季減2.9個百分點，為六季來低點；累計前三季稅後純益175.76億元，年減13%，每股純益131.03元。

大立光指出，10月拉貨動能與9月差不多，11月還看不到，執行長林恩平表示，第4季產能很難滿載，法人擔憂在客戶砍單下，大立光第4季恐旺季不旺。

大立光近期股價一度下探至2,945元，昨日收在2,590元，統計外資昨日賣超325張，連三賣，投信賣超6張，自營商買超33張，合計三大法人賣超298張，市值降至3,955.95億元，今日以2,985元開高，一度拉升至3,025元，收復3,000元關卡，盤中漲幅1.69%。