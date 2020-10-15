群聯董座加碼買 股價挑戰月線關卡

近幾個月以來，記憶體產業在消息面偏空，法人機構及市場研調機構多對產業後市供需及記憶體價格走勢看保守，相關個股包括記憶體控制晶片廠群聯（8299）近期也遭外資連續賣超，不過，9月董事長潘健成及總經理歐陽志光透過旗下投資公司加碼買進逾900張，顯示對公司未來營運仍看好，今（15）日群聯股價早盤即挑戰月線關卡。

累計至昨（14）日為止，外資已連續賣超群聯11個交易日，近11個交易日外資賣超群聯達3,174張，也讓群聯股價日前一度修正到波段低點約261元。

不過，近日公開資訊觀測站資料，9月潘健成透過旗下投資公司承鑠投資，買進852張群聯持股，並透過珵合投資加碼20張股票，合計872張股票，若再加計總經理歐陽志光也加碼買進，群聯董事長及總經理二人9月共加碼買進群聯股票908張，顯示對公司未來仍續看好。

今日台股指數早盤呈現小跌，不過，群聯股價早盤小幅開高，上漲約1%至2%，早盤高點來到273元，近日股價緩步回升之後，近日群聯有機會挑戰重新站穩在月線關卡約271.68元之上。