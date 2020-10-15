台股開盤跌27點 失守12,900關卡

昨日美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌，使台股今（15）日開盤下跌27.02點，開在12,892.29點，失守12,900關卡，盤面上，因台積電（2330）下跌約3元，壓抑加權指數表現。

由於新一輪的紓困案在大選前無望實施，加上財報公布好壞不一，且前一日的新冠疫苗臨床試驗暫停等利空消息持續影響，使整體市場投資氣氛受到壓抑，四大指數收盤均小幅下跌。

終場道瓊工業指數下跌165.8點，或0.57%，收在28514點；標普500指數下跌23.2點，或0.66%，收在3488.67點；Nasdaq指數下跌95.17點，或0.80%，收在11768.7點；費半指數下跌12.9點，或0.53%，收在2417.20點。

展望後市，法人認為，由於指數又來到了箱型區間的上緣位置，操作上不建議過度追高，對於盤勢亦不過度悲觀，個股之間做好停利停；在傳產方面，可留意綠能、航運、塑化、營建與橡膠等、而電子股中的上游電子股已出現轉強跡象，半導體、設備、蘋概、WFH亦可同步留意。