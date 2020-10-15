台指期開盤下挫52點 台積電期貨開跌3.5元

台指期今（15）日開盤12,838點，下跌52點；台積電期貨近月合約開盤455元，開盤下跌3.5元。

美股昨日終場四大指數全數下跌，跌幅介在0.53%~0.80%，台積電ADR下跌 1.16%。

統一期貨說，昨日外資現貨賣超66億，期貨部分減少715口，淨多單3萬口，十大交易人與特定法人合計賣出3,189口。週選支撐與壓力區落在12,500至13,000之間，P/C Ratio降至1.21，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，時序進入美國總統大選最後三周，市場多空訊息交雜，且川普對新刺激法案態度反覆，與民主黨之間的關係緊張。加上國安基金退場可能抑制投資人信心，萬三上檔套牢賣壓沉重，建議謹慎操作，可考慮在上檔布局選擇權價差。