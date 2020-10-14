台積電法說在即 半導體設備材料股提前暖身

台股今（14）日因追價意願有限，連二日收黑，但題材股仍活蹦亂跳，部分資金押寶台積電（2330）法說將釋出調高資本支出利多，提前卡位均豪（5443）等半導體設備材料族群，拉抬股價普遍收紅，扮演盤面多頭指標。

嬌生、禮來藥廠新冠肺炎疫苗試驗接連傳出暫停消息，加上美國新一輪紓困案持續卡關，美股四大指數漲多拉回，台股持續在13,000點關前震盪換手，盤面上以蘋概股、ABF載板、太陽能、風力發電、二線塑化，以及半導體設備材料等類股走勢相對強勁。

權王台積電明日將舉行法說會公布第3季財報，並揭露未來營運展望，部分外資推估可能將今年資本支出，由上次的160億至170億美元三度調高，明年持續擴增至180億美元至190億美元新高，相關半導體設備材料廠商營運水漲船高。

今日相關設備股中，由傳出自動化搬運系統以及3D封裝新製程相關解決方案等，切入台積電供應鏈的均豪率先攻頂，收在29元、2018年8月29日來新高，帶動友威科（3580）、宜特（3289）、瑞耘（6532）、弘塑（3131）、光洋科（1785）、帆宣（6196）、萬潤（6187）等同步收紅，法人買盤進駐扮演重要關鍵。

台積電近來積極購地擴充先進製程產能，法人指出，供應台積電南科、寶山及竹南廠機電工程的帆宣、5／3奈米製程微縮帶動MA檢測相關的閎康（3587）、CoWoS及InFO先進封裝濕製程設備的弘塑，以及高階載板需求成長的欣興（3037）、南電（8046）等將明顯受惠。

法人認為，在台股技術面偏多架構尚未改變前，仍有利於強勢族群與個股維持輪動走勢，操作策略建議參考短期均線變化，調節月乖離過大或高檔爆量標的，並篩選籌碼經整理後再度轉強股。