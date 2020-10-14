台新黃文清：台股季報行情起跑 電子、非電各有題材

台新投顧副總黃文清表示，台股新一季度超級法說周已經起跑，全體上市櫃公司也預計將11月中旬前公布第3季財報完成。

而此次財報有幾點值得留意，首先，在股王大立光（3008）法說會內容來看，匯損侵蝕第3季獲利，連帶其它公司也需注意匯兌損失的問題，包括機械、工具機、電子等出口比重高的族群，都需留意。

其次，整體第3季財報因進入傳統旺季，包括受惠美中科技戰轉單的半導體等族群，疫情持續延燒而帶動的遠距商機族群，整體來說，電子股此次財報效應值得期待。

再者，在非電族群方面，預期獲利也將回升，包括水泥、鋼鐵、塑化等原物料股，在國際報價反彈帶動下，與海運、航空股都應有不錯的成績單，另外，金融股在股利大舉入帳下，獲利也可望優於上季。