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蘋概三王齊遭外資賣超 台積電終止連十買

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。 報系資料照
台積電。 報系資料照

蘋果發表4款iPhone12系列手機，但蘋果股價周二收跌，台股蘋概股今(14)日呈現弱勢，蘋概三王齊遭外資賣超，賣超台積電（2330）7,107張，終止連十買；賣超鴻海（2317）7,877張，終止連三買；大立光（3008）也遭賣超325張，連三賣。

台股今日開低震盪走低，早盤一度翻紅拉升至12,960點，但蘋概三王齊收黑，權值股走弱，終場以12,919.31點作收，下跌27.82點；三大法人賣超73.59億元，其中外資賣超66.27億元，投信賣超4.89億元，自營商賣超（合計）2.41億元。

台積電法說會前，今日股價開低走低，終場收在459元，下跌3元，跌幅0.64%，統計外資賣超7,107張，投信買超229張，自營商賣超636張，合計三大法人賣超7,514張，市值11兆9,020.53億元。

股王大立光持續探底，今日收在2,590元，下跌20元，跌幅0.67%；統計外資賣超325張，連三賣，投信賣超6張，自營商買超33張，合計三大法人賣超298張，市值降至3,955.95億元。

鴻海今日收在78元，下跌0.9元，跌幅1.14%，外資賣超7,877張，終止連三買，投信賣超76張，自營商賣超713張，合計三大法人賣超8,666張，市值1兆813.14億元。

蘋概三王齊挫，外資也是賣超，合計三王今日市值共蒸發929.49億元。

外資 三大法人 台積電 蘋果發表會

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