台股收跌27.82點 三大法人賣超73.59億
台股今(14)日開低震盪走低，早盤一度翻紅拉升至12,960點，但蘋概三王齊收黑，權值股走弱，終場以12,919.31點作收，下跌27.82點，成交量1,867.38億元；三大法人賣超73.59億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.27億元，投信賣超4.89億元，自營商賣超（合計）2.41億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.99億元，自營商（避險）買超3.57億元。
蘋果iPhone 12系列新機發表，但蘋概股今日並沒有展現強勢，權王台積電（2330）開低走低，收459元，下跌3元，股王大立光（3008）開低盤中一度翻紅，終場收2,950元，下跌20元，鴻海（2317）也收黑，指數一度下滑至12,895.79點，金融股尾盤翻紅，大盤指數跌幅略減，終場收在12,919.31點，跌幅0.21%。
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