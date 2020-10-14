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第4季複委託投資策略 建議掌握購物旺季

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
第4季熱門購物主題日。資料來源：永豐金證券整理
第4季熱門購物主題日。資料來源：永豐金證券整理

10月投資熱季到！永豐金證券表示，新聞焦點關注美國大選及總統川普確診新冠肺炎之際，金融市場正迎來季節性投資的機會，第4季國際市場以消費為投資主軸，亞馬遜打頭陣啟動網路狂歡購物節，消費主題接力貫穿到年底，從歷史統計來看，回測1950-2019年第4季的上漲機率達78.6%。

永豐金證券指出，第4季投資題材進入消費熱季，9月開始返校話題後，各類消費型電子商品陸續推出，蘋果最新發布iphone12，手機方面還包括Sony、三星、華碩、Google的Pixel系列陸續發布，英特爾第十一代筆電開始預購，新品發布觸發消費採購的慾望。

新冠肺炎疫情突顯電商表現，全球電商龍頭亞馬遜宣布今年10/13~14舉辦網路狂歡購物節，打響第4季購物旺季第一炮，接續包括阿里巴巴、淘寶及京東等電商平台，也將在1111舉辦大型購物節，電商老大紛紛出招，炒熱「第4季購物旺季」。

永豐金證券表示，美國為全球最大消費市場，第4季由萬聖節、感恩節跟聖誕節三大節日接續到新年貫穿消費主軸，購物力道強勁也帶動投資題材加溫，統計美股1950-2019年第4季上漲機率平均78.6%，報酬率平均3.9%，較前三季平均6成多的上漲機率與1~2%的報酬更好。

永豐金證券表示，鑒於以上回測數據，投資人可以瞄準美股消費題材，消費股包括品牌及商場兩大族群，例如，將發行新手機的科技公司、著名電商與賣場超市等零售服務業、知名日用品消費等龍頭品牌；此外，在各項消費品搶消費者眼球的同時，全球代表性搜尋引擎與最大社群平台，因受惠廣告收入，在第4季的消費旺季亦不能忽視。

生活中的食衣住行都是消費，永豐金證券說，投資市場上將消費產業分為以滿足生活需求的必須性消費(Staples Select)，以及以滿足慾望消費或奢侈消費有關的非必要性消費(Discretionary Select)，投資選擇可以選擇自己愛用的、熟悉，將這些標的列為追蹤名單投資配置；而希望能更多元布局的投資人，則可以選擇 ETF投資，策略上，從分散風險及長期潛力的角度，透過紀律性的定期存股操作是相對穩健的操作。

電商 永豐金

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