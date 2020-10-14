蘋概股壓抑 台股跌27點力守12,900關卡

台股今（14）日呈現震盪整理，盤中回測12,900關卡，尾盤在大單敲進台積電（2330）、中信金（2891）、新光金（2888）下，加權指數跌點收斂近20點，終場下跌27.82點，收在12,919.31點，成交量達1,867.38億元，

美股期貨盤在平盤之上，而亞洲股市中僅日股走揚；台股盤面上，電子權值股台積電、鴻海（2317）、大立光（3008）和聯發科（2454）紛紛壓在盤下，中小型股表現較活潑，元太（8069）、晟德（4123）、環球晶（6488）等呈現上漲。

展望後市，統一投顧指出，考量美國總統大選選情激烈，美中關係緊張不減，市場多空訊息雜陳，不確定因素仍未消除。雖然川普極力作多，但目前民調落後擴大，將考驗金融市場多頭的持續性。目前台股多次挑戰「萬三」關卡不成，累積上檔套牢賣壓，加上國安基金退場氛圍，指數續攻力道有限，建議逢低布局第3季財報優於預期及第4季展望佳的業績題材股類股。