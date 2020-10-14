台股震盪 綠電族群續揚
台股今（14）日表現震盪，加權指數回測12,900關卡，盤面上電子股表現較疲軟，而綠電相關族群則續揚，受益於轉機、低基期、題材利多，帶動相關如：國碩（2406）、大亞（1609）、聯合再生（3576）等，表現相當亮眼，量增價揚。
2020台灣國際智慧能源周今日登場，共規劃：太陽光電、風力能源、智慧儲能應用、標準檢測驗證等展區，同時再生能源周也同期展出，激勵太陽能股：碩禾（3691）、國碩、聯合再生攻上漲停板，達能（3686）、安集（6477）、茂迪（6244）漲逾5%；而離岸風電相關的大亞、華城（1519）、上緯投控（3708）也紛紛呈現上漲。
兆豐國際投顧董事長李秀利、國泰證期顧問處經理蔡明翰皆認為，綠能相關族群挾著基本面轉佳以及政策利多題材，看好後續還有表現機會。
且繼國際科技龍頭大廠蘋果、Google、微軟後，台積電（2330）也加入全球再生能源倡議組織，並承諾於2050年底之前，全球據點將全使用再生能源然，而當前台灣再生能源發電約140億度，然光台積電去年全球用電量就高達143.3億度，可以見得台灣綠電產業的成長空間相當龐大。
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