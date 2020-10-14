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iPhone 12將熱賣 三外資欽點必買股大公開

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
iPhone 12正式亮相。圖／網路照片
iPhone 12正式亮相。圖／網路照片

5G iPhone亮相，花旗、摩根大通、里昂三大外資最新分析，有兩家認為，新款iPhone設計升級又定價不貴，可望催動近年最大的蘋果換機潮，而里昂認為，iPhone發表會沒「火花」，銷售不太可能超出預期，但新機出貨還是有利供應鏈，喊買台積電（2330）、台達電（2308）、欣興（3037）等個股。

摩根大通看好的iPhone 12概念股，包括台積電、鴻海（2317）、玉晶光（3406）、立訊、及宣德（5457），花旗看好台積電、玉晶光、立訊、舜宇光，里昂則喊買台積電、台達電、欣興、華通（2313）、穩懋（3105）、日月光投控（3711）、海力士、LG Innotek、立訊、Murata、太陽誘電、及信維通信。

摩根大通表示，iPhone 12設計大致符合預期，但仍有五大亮點，值得期待新機賣得好，包括外型設計新穎有機會帶動熱潮、螢幕規格更多價格區間更大、低價機種價格特別有吸引力、四款新機都支援毫米波尤其能全面應用在美國5G市場、以及性能更高的CPU、GPU和相機功能，更能支援進階的遊戲及拍照需求。

摩根大通指出，蘋果和Verizon合作，也可能成為後續銷售亮點；此次Verizon支援四款新機帶來更流暢的5G使用服務，有利蘋果拓展美國為首的5G市場。而此前該券商預測，下半年iPhone 12系列將拉貨7,100萬支，加入舊機種、今年iPhone出貨上看2.08億支。

花旗也認為，iPhone設計吸睛甚至可說是優於預期，除了相機採用三鏡頭搭配LiDAR，iPhone 12 Pro Max所使用的三個感測器晶片總面積增加47%之多，像素尺寸從原先的1.75微米縮小至1.7微米，以及螢幕邊框比過去更窄小，都是亮點之一。

花旗對iPhone的讚賞直接寫在報告副標：期待激增（hopes surge），預測亞洲供應鏈受惠度勝過近年的歷代機種，新冠肺炎籠罩下依舊值得關注買氣穩定成長。玉晶光、立訊等訂單份額增加，受惠尤其大。

至於里昂報告大標「iPhone 12毫無火花」，開宗明義點出新機沒什麼超出預期的焦點，特別是市場先前期待已經很高，蘋果又大力拉貨，後續銷售再上修的空間應有限，但仍值得留意規格和內容升級概念股。

iPhone 台積電 iPhone 12 Pro Max 概念股 蘋果

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