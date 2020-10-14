iPhone 12售價公布 牽動蘋概股價敏感神經

iPhone 12今（14）日凌晨終於發表了，雖然少了電源轉接器及有線耳機EarPods，仍不敵5G所增加的成本，以指標的6.1吋iPhone 12與去年的iPhone 11上市價格相比，iPhone 12貴了100美元，為799美元，消費者買不買單有待觀察，而蘋概指標股鴻海（2317）、台積電（2330）今早開盤則處下跌。

若比較iPhone 12台灣價格26,900元起，則是比iPhone 11上市時貴了2,000元。雖然此次蘋果推出iPhone 12 mini，價格壓到了23,900元，但螢幕僅5.4吋，對於習慣大螢幕的果粉，恐怕吸引力不大。另外頂規的iPhone 12 Pro Max則降到5萬元不到的48,400元，將了原來預測i12 Pro Max將出現新天價者一軍。

天風證券分析師郭明錤稍早的報告中，設定了三種情境推演，若iPhone 12的售價低於iPhone 11（699美元起跳），將對果粉有吸引力，預測發表會後，供應鏈股價可望持續上漲。反之若漲價在100美元以內（包括持平），預測部分投資人可能先行獲利了解，更多投資人將持觀望態度等待預購結果；若漲幅超過100美元以上，預估發表會後可能引起供應鏈股價修正。

以蘋果公布的價格來看，剛好漲了100美元，也就是第二種情境，部分投資人將獲利了結，更多投資人持觀望態度。以今早開盤來看，台積電與鴻海都處下跌，近來股價明顯修正的大立光（3008）則出現上漲，其他蘋概股則是漲跌互見。

此次所發表的四款iPhone新機，將分批在16日與11月6日開放預購，至於iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max四款新機，郭明錤預測出貨比率分別為 20到25%、40到45%、15到20% 與 15到20%。

主因在於iPhone 12 mini雖售價較低，但無法滿足使用者普遍對大螢幕的需求；而iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max規格高，但售價也較高。預測iPhone 12是出貨量最高，也是最能帶動供應鏈商機的機種。以預購日期來看，iPhone 12也是第一波接受預購的機種。