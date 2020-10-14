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DR股撮合處置解禁 股價噴出漲停表態

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

大多數DR股撮合處置解禁，今（14）日開盤後，多數DR股亮燈漲停，僅杜康-DR（911616）跌停，因再度遭到處置，台灣證交所也再度發出針對DR股溢價提醒投資人注意風險。

今日DR股中，以泰金寶-DR（9105）開盤後的成交量最大，開盤10分鐘內即超過2萬張，美德醫療-DR、神州-DR晨訊科-DR、同方友友-DR、泰聚亨-DR成交量也逾千張。

證交所再次提醒投資人審慎注意TDR溢價風險，證交所說，TDR為原股已在國外上市且同時在台灣集中交易市場掛牌之有價證券，兩者價格應具連動關係。近期多檔TDR存在溢價幅度過大情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資人如買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失，證交所已多次依規列為公布注意股票及採取處置措施，並發布新聞稿提醒投資人注意溢價偏高的風險。

證交所說，根據9月24日依據監視業務督導會報會議決議，就TDR溢價顯著偏高者，採取六十分鐘（或二十分鐘）撮合及預收款券之處置措施。經執行至10月13日屆滿，大部分TDR溢價情形已有大幅改善，目前溢價顯著偏高者1檔，就溢價仍顯著偏高之杜康-DR，採行以下處置措施：

一、處置期間：連續十個營業日。

二、以人工管制撮合終端機執行撮合作業（約每六十分鐘撮合一次）。

三、所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分不在此限。

四、信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數一成。

證交所表示，依TDR公司公告最近期財務資料顯示，TDR基本每單位盈餘呈現虧損者有越南控-DR、泰聚亨-DR、同方友友-DR、晨訊科-DR、友佳-DR、杜康-DR等6家。TDR基本每單位盈餘僅0.01元者有泰金寶-DR、精熙-DR等2家。

另查仍有部分TDR溢價仍屬偏高，及國內上市公司如台積電（2330）、中華電信（2412）、日月光（3711）等於美國發行的ADR，近期折溢價區間則是介於-2%~7%，投資人宜參考相關資訊，注意溢價偏高的交易風險。　

證交所 DR股 泰金寶

延伸閱讀

TDR溢價過大處置屆滿 僅杜康-DR仍偏高

杜康-DR溢價大 採60分鐘撮合

為何專家：我不會投資TDR？原因有這些且多檔溢價超過100％！

TDR處置措施 仍待觀察

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