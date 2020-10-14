蘋概三王不給力 台股開跌20點

美股下跌，使台股今（14）日開盤跌20.04點，加權股價指數為12,927.09點，在平盤附近震盪整理。盤面上，台積電（2330）、鴻海（2317）壓在盤下，壓抑指數表現。

華爾街大型銀行拉開了財報季序幕，摩根大通和花旗財報優預期，蘋果發布iPhone 12新機，正式進入5G賽道。但繼嬌生疫苗喊卡後，美國跨國藥企禮來盤中宣布暫停新冠治療後期試驗， 四大指數尾盤急跌，全線收黑，台積電、聯電ADR挫跌。

美股道瓊指數下跌0.55%，收28,679.81點。標普500指數下跌22.29點，或0.63%，收3,511.93點。那斯達克指數下跌0.10%，收11,863.90點。費城半導體指數下跌0.14%，收2,430.13點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，台股在「萬二」至「萬三」的歷史相對高檔區間，短線上仍可能受到漲多壓力的影響走勢震盪；不過由於今年第4季因受到如疫情、貿易戰及美中摩擦等因素影響，科技業仍有許多零件處於漲價缺貨的狀態，反映出目前基本面的需求仍強勁，過去傳統為相對淡季的第4季展望正向，有望淡季不淡。