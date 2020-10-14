iPhone 12亮相 蘋概三王齊開低、大立光奮力翻紅
蘋果iPhone12系列亮相，蘋果股價收跌，台積電（2330）ADR也是收跌1.2%，台積電今（14）日早盤開低，以460.5元開出，下跌1.5元，早盤開低後走低，跌幅0.75%；股王大立光（3008）早盤也以2,950元開低，下跌20元，早盤奮力翻紅；鴻海（2317）同步走跌。
台積電基本面亮眼，9月營收1,275.85億元，月增3.8%，年增24.9%，連續兩個月刷新單月歷史新高；第3季營收3,564.26億元，季增14.71%，超越財測目標，且創下單季營收新高；累計今年前九月營收9,777.22億元，年增29.9%。
外資昨日買超台積電12,183張，連十買，合計買超93,113張，台積電ADR周三收在89.64美元，未再創高，台積電早盤也開低走低；大立光在失守3,000元後，今日再開低，以2,950元開出，下跌20元，但盤中翻紅，一度拉升至2,995元。
鴻海今日以78.1元開出，下跌0.8元，盤中一度下滑至78.1元，盤中跌幅0.38%。
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