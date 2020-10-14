iPhone 12亮相 蘋概三王齊開低、大立光奮力翻紅

在蘋果新機、亞馬遜年度會員購物日即將來臨等正面消息影響下，美股各指數全線上揚，其中又以科技為主的那斯達克指數表現最為強勁，激勵昨（13）日台股早盤開高、一度逼近「萬三」關卡，後在賣壓出籠影響下表現受到壓抑，多數時間在平盤之下震盪。

2020-10-14 00:35