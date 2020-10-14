iPhone 12亮相 蘋概股開盤表現平平
iPhone 12在今(14)日凌晨發表，Apple股價收跌2.65%，台股蘋概股中，鴻海（2317）、和碩（4938）、台積電（2330）、美律（2439）及臻鼎-KY（4958）等開盤小跌。
群益投顧表示， Apple表Apple Home Pod mini、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max，iPhone 12系列機種定價分別為699、799、999與1,099美元起；預估2020年四款iPhone新機在下半年規劃產量約達6,000~7,000萬支，因Pro版手機定價有驚喜，預期出貨可望延續至明年第1季。
中國大陸天風證券分析師郭明錤預估，若iPhone 12的售價較iPhone 11高出0–100美元，iPhone新機發表後，部分投資人可能先行獲利了结，更多投資人將採取觀望等待預購结果。
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