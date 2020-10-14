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台指期開盤上漲26點 台積電期貨開跌1.5元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指(14日開盤12,941點，上漲26點。報系資料照
台指(14日開盤12,941點，上漲26點。報系資料照

台指期今(14)日開盤12,941點，上漲26點；台積電期貨近月合約開盤下跌1.5元，開盤價460.5元。

美股昨日四大指數跌幅介於0.63~0.10%；蘋果跌2.65%，台積電ADR下挫1.40%；聯電ADR跌2.68%。

統一期貨說，昨日外資現貨買超53億，期貨部分增加1,941口，淨多單3.1萬口，十大交易人與特定法人合計買進5,335口。週選支撐與壓力區落在12,800至13,000之間，P/C Ratio升至1.22，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，近期因著有APPLE發表新機及台積電法說利多，加上聯準會與川普所釋出的寬鬆言論，帶給台股較為強勁的漲幅。但目前加權指數已接近萬三，壓力漸重，短線上突破上攻動能有限。交易人可觀察台積電法說會狀況，若優於預期可望帶動台股上漲。

台積電 期貨

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