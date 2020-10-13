台股萬三關前震盪 均線多頭排列股吸睛

台股13日近關情怯，指數在「萬三（13,000點）」大關前震盪；觀察目前盤面上，矽力-KY（6415）、台積電、桂盟等強勢股，月、季、半年線多頭排列、且今年營運亮眼，這些個股將成為多頭叩關「萬三」的重要指標。

台股13日挑戰萬三大關，最高漲至12,994點，不過多頭關前遇壓，大型權值股普遍休息整理，加權指數一度跌近百點，但在中小型股及零星電子股獲資金點火拉抬下，終場指數小跌8點，收在12,947點，成交值縮至1,845億元。

台新投顧副總黃文清表示，目前國際股市的後續表現，仍對台股盤勢發展具有影響力，尤其時序已接近上市櫃公司第3季財報結算的密集期，財報效應也為重要關鍵，對於盤勢仍要保持戒慎心態應對。

展望盤勢，台積電扮演本波上漲指標股，後續業績表現為持續觀察重點，目前台股支撐為周線約在12,848點附近，壓力約為萬三大關附近，看好技術指標短線仍偏多。

統計顯示，所有上市櫃個股中，計有13檔，現階段月、季、半年線多頭排列，技術面呈現強勢格局，且今年營運表現佳，主要分布在半導體、電子零組件、電腦週邊等電子股，以及生技、自行車、航運、造紙、塑膠、橡膠、鋼鐵等傳產族群。

觀察這些個股近五個交易日以來的股價表現，全面呈現上漲，以康舒漲幅11.9%最佳，萬海漲9.6%、欣興漲9.3%；另外，台達化、南帝、岱宇、正隆、世紀鋼、台積電、矽力-KY等，股價也都上漲超過6%。

至於今年上半年每股稅後純益（EPS）的表現，則是以矽力-KY的15.58元最高，台積電9.17元、桂盟4.76元，名列第二與第三；其他上半年EPS超過1.5元的個股，還包括聯陽、康舒、岱宇、精元、南帝、世紀鋼、正隆等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，若觀察盤面上的強勢族群，目前月、季、半年線呈現多頭排列的電子股中，許多線型已轉為強勢型態，有些個股股價在經過先前的整理之後，其後續的反彈行情幅度也將備受市場期待。

至於其他線型多頭的傳產股中，包括塑膠、鋼鐵等，本益比均處相對偏低的水準，預期股價表現依舊可以維持一定的優勢，所以可揮灑的短線行情，還是可以期待。