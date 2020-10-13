TDR大解禁！11檔被處置 僅杜康繼續延長撮合
TDR飆漲出現溢價過大，證交所9月底出手將溢價異常的TDR進行20分鐘和60分鐘撮合，於今（13）日屆滿後，最新公布14日起，僅對溢價依舊過大的杜康-DR採取60分鐘撮合一次，其餘TDR恢復正常交易，但仍提醒不少TDR溢價還是偏大，呼籲投資人留意交易風險。
今天台股TDR似提前反應「利多」，13檔除康師傅-DR收平，其他12檔都翻漲，還有越南控-DR、泰金寶-DR、晨訊科-DR、同方友友-DR、巨騰-DR及友佳-DR等六檔漲停，凌駕台股表現。
證交所先前9月24日舉行監視業務督導會報會議決議，針對11檔溢價異常的TDR，分別採取20分鐘和60分鐘撮合一次，導致一路飆漲的TDR暴跌，引發投資人抱怨。而在今日處置屆滿後，證交所表示，首波實施已看到多數TDR溢價大幅改善，僅剩杜康-DR溢價還是偏大，因此特別對杜康-DR採取以下措施：
一、處置期間：連續十個營業日。（10月14日至10月27日）
二、以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每60分鐘撮合一次）。
三、所有投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分不在此限。
四、信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數一成。
其餘12檔TDR則不採取處置，另證交所持續提醒，TDR公司公告最近期財務資料顯示，每單位盈餘呈現虧損者有越南控-DR、泰聚亨-DR、同方友友-DR、晨訊科-DR、友佳-DR、杜康-DR等六家，每單位盈餘僅0.01元者有泰金寶-DR、精熙-DR等二家。
此外，查核部分TDR溢價雖未相當高，但仍有偏高狀況，投資人應持續留意交易風險。
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