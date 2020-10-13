證交所再示警TDR交易風險 續對杜康-DR採處置措施

近期國內多檔TDR出現溢價幅度過大情形，證交所因此祭出延長撮合時間的處置措施。證交所今天表示，相關處置措施於今天屆滿，儘管TDR溢價情形已有大幅改善，但杜康-DR目前溢價仍顯著偏高，因此將續採以人工管制的撮合作業等措施，期間為連續10個營業日。

證交所指出，依TDR公司公告的最近期財務資料顯示，TDR基本每單位盈餘呈現虧損的有越南控-DR、泰聚亨-DR、同方友友-DR、晨訊科-DR、友佳-DR、杜康-DR等6家，TDR基本每單位盈餘僅0.01元者有泰金寶-DR、精熙-DR等2家，另外，部分TDR溢價仍偏高，及國內上市公司如台積電、中華電信、日月光等於美國發行之ADR，近期折溢價區間則是介於-2%~7%，請投資人參考相關資訊，注意溢價偏高的交易風險。

針對溢價仍顯著偏高的杜康-DR，證交所表示將採行以下處置措施：

一、處置期間：連續10個營業日。

二、以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每60分鐘撮合一次）。

三、所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託的買賣，向該投資人收取全部的買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分不在此限。

四、信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數一成。

證交所重申，投資人應多面向瞭解TDR營運狀況，另可至公開資訊觀測站，點選「投資專區」中的「臺灣存託憑證專區」查詢，以確實瞭解TDR財務業務狀況、匯率及折溢價情形，審慎投資。