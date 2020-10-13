汽車零組件族群9月營收露玄機 法人上修評等至中立

時序步入產業傳統營運旺季加上基期偏低，國內汽車零組件族群9月營收較上月明顯增長、並創下今年以來新高，與去年同期相較，也終止連續9個月的衰退轉為正成長，在傳統營運旺季效應加持，且去年第4季基期偏低下，法人機構預期，部分廠商本季營收的年成長有機會轉為正數，整體營運將逐步脫離衰退的泥沼，對族群看法由保守轉為中性。

法人機構指出，時序步入產業傳統營運旺季，加上去年同期基期偏低，國內汽車零組件族群9月營收較8月明顯增長、並創下今年以來新高，多數廠商營收的月、年皆呈現成長，年成長幅度較高的包括麗清、健信、宇隆、和勤、謚源等。

以累計營收的年成長來看，絕大部分的廠商呈現雙位數百分比衰退的格局未變，不過減幅仍持續在收窄中，整體族群2020年的營收預估將難逃雙位數百分比的衰退，不過，在傳統營運旺季效應加持、且去年第4季基期偏低下，部分廠商本季營收有機會較去年同期轉為正成長，整體營運將逐步脫離衰退的泥沼，雖短期內難以回升到疫情爆發前的水準，但對整體汽車零組件族群的看法由保守轉為中性。