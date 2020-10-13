台股收跌8.78點 三大法人買超64.4億
台股今(13)日開高後一度拉升至12,994.66點，企圖再衝關13,000點，但受國安基金退場的心理層面影響，市場買盤觀望，壓抑指數表現，盤中翻黑，終場以12,947.13點作收，下跌8.78點，成交量1,845.6億元；三大法人買超64.4億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超53.18億元，投信賣超5.65億元，自營商買超（合計）16.87億元，其中自營商（自行買賣）買超1.31億元，自營商（避險）買超15.56億元。
台股今日以12,988.44點開出，台積電（2330）領軍，跳空開高，可惜盤中漲勢收斂，甚至一度翻黑，終場仍收高，以462元作收，續創收盤新高；股王大立光（3008）則是失守3,000元，收在2,970元，跌幅3.88%，鴻海（2317）收78.9元，上漲0.2元，指數紅翻黑，一度下滑至12,857.1點，終場收在12,947.13點，跌幅0.07%。
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