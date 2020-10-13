台股收跌8.78點 三大法人買超64.4億

萬寶投顧蔡明彰強調，現在投資人押注拜登政見的清潔能源，這些股票漲瘋了。拜登提出了氣候變遷的兩兆美元計劃，承諾2050年之前，美國實現100％清潔能源經濟，達到了零排放碳中長期解決方案，未來10年清潔能源，風電加上太陽能，總共4,000億美元基礎建設。

2020-10-13 08:53