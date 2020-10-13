台股再度「望」三興嘆！小跌8點收12,947點

台股再度「望」三興嘆，早盤一度衝高到12,994點，但在觀望氣氛濃厚下，指數由紅翻黑，價跌量縮，尾盤跌幅收斂，加權指數終場下跌8.78點，收在12,947.13點，成交量達1,845.6億元；而中小型股則表現相對強勢，帶動櫃買市場則呈現上漲。

雖然昨日美國科技股大漲但不敵國安基金要退場、美國期貨電子盤呈現下跌、亞洲股市也普遍呈現弱勢表現，壓抑今日台股走勢。盤面上，電子權值股台積電（2330）早盤攻上465元，終場漲幅收斂，以上漲2元作收，但日K終止連紅；而聯發科（2454）、聯電（2303）也壓在盤下，股王大立光（3008）則是續破底，跌破3,000元整數關卡。

此外，綠電相關仍是盤面焦點，國碩（2406）、達能（3686）、安集（6477）、元晶（6443）等續揚，電動車相關的同致（3552）、康舒（6282）、新普（6121）等也有表現；而蘋果新機即將上市，相關力旺（3529）、達邁（3645）等蘋果概念股也啟動攻勢。

展望後市，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，短線上台股上檔仍有壓力存在，而國安基金退場對於指數拉回有空間有限。隨著營收、財報將陸續公布，資金轉向具有基本面支撐個股，低位階族群啟動補漲，且資金也回流電子，呈現健康輪動。

台股在「萬三」關卡前徘徊，在國際因素干擾下，研判台股難獨自創高，預期將呈現震盪整理格局，然而中長線還是偏向樂觀展望，因此建議拉回，可以持偏樂觀態度低接，待美股轉強後，台股再醞釀上攻。