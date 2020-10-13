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中小型板卡族群逆勢抗跌 映泰攻漲停

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

中小型板卡族群近期受惠中國市場需求回溫，加上今年9月營收表現亮眼，帶動個股輪漲表態，映泰（2399）今（13）日一開盤旋即攻上漲停，股價來到12.4元，承啟（2425）延續昨（12）日漲勢持續向上攻堅，撼訊（6150）、麗臺（2465）也跟著上攻。

微星（2377）、技嘉（2376）等一線板卡廠近期股價表現熄火，進入整理局面，有別於大型板卡廠，近期中小型板卡廠股價反而呈現個股輪動，包含精英（2331）、承啟先後都有不小漲幅。

今日中小型板卡廠在映泰領漲下，股價普遍上揚，承啟延續昨日漲勢，今日再度上攻，短線上揚逾7%，久未表態的撼訊、麗臺也跟著上攻，相比於台股大盤下跌，中小型板卡廠今日反而逆勢抗跌。

映泰受惠主板銷售優於預期，帶動今年9月營收達2.81億元，月增28.9%、年增73.5%，為30個月新高，營收連續三個月成長。映泰第3季營收6.87億元，季增70%、年增17%；累計映泰今年前三季營收16.29億元，年減1.8%。

法人預估，映泰下半年本業重回正成長態勢，在超微（AMD）新品帶動下，映泰出貨動能有望增溫，本業虧損將可望大幅收歛。

映泰主板、顯卡毛利率今年較去年提升。主因去年清理礦板、顯卡，去年顯卡毛利率甚至呈現負毛利率，其次，今年7、8月主板銷售也較去年同期成長10-20%，帶動毛利率提升。

至於撼訊在顯卡出貨回溫下，9月營收同樣繳出佳績、達4.96億元，月增30.3%、年增24.6%，為28個月新高，營收連續兩個月增長；累計今年前三季營收24.74億元，年增13.5%。

承啟今年9月營收較8月增長37%，公司指出，主要是市場對於顯卡需求增加所致；承啟自今年第1季受新冠疫情影響後，第2季起公司營運逐季、逐月持續恢復並呈現正向成長。

營收 毛利率

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