軒郁抽籤中籤率0.2% 中一張可賺近5萬元

軒郁（6703）抽籤中一張可賺近5萬元，證交所統計到12日申購結束，共累積33.4萬筆投單，凍資324億元，中籤率低到僅0.2%，與先前熱門的汎德永業不相上下。而接棒軒郁，意德士（7556）剛啟動競拍，12日收盤算換的價差有6.9萬元，預期受到關注。

值得注意是，近期新上市股頻頻引發熱潮，也有不少「狀況」發生，如汎德永業12日掛牌，最高雖然衝上300元，媒體爭相報導，抽籤中一張大賺15萬元，但別忘了很多競拍投資人用更高價搶標，最高拍到381元，還不包含4%-5%的得標手續費，可說是一家公司掛牌，投資人兩樣情。

軒郁到12日申購截止，累積334,496筆投標，抽籤只釋出757張，中籤率僅0.2%，14日將開標。至於12日起開放競拍的意德士，底價80元，券商估算價差近7萬元，但今（13）日台股轉跌，意德士早盤一度跌6%，想投標的投資人應留意行情變化，證交所日前也呼籲投資大眾別過度搶標，否則可能承受損失。

意德士是半導體設備廠，主要供應晶圓代工及記憶體廠薄膜、蝕刻、擴散與曝光前段製程模組和廠務等。去年意德士營收3.8億元，毛利率逾四成，每股純益（EPS）3.82元，今年前九月營收則來到3.07億元，年增7.9%。