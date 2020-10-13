權值股無力 台股早盤由紅翻黑

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（13）日開盤上漲32.53點，開在12,988.44點，台積電（2330）持續走高，帶動指數再向「萬三」靠攏，來到12,994點；然個股表現漲跌互見，大立光（3008）、聯發科（2454）、聯電（2303）等呈現觀望，壓抑早盤指數由紅翻黑。

市場期待周二蘋果發表新機，且亞馬遜將迎來一年一次的會員日，兩檔個股均大漲並帶動科技股全面走高；以及川普選情落後，市場看好將持續政策作多股市，並期待兩黨達成刺激法案，推升四大指數全面收高。

終場道瓊工業指數上漲250.61點，或0.87%，收在28837點；標普500指數上漲57.08點，或1.64%，收在3534.22點；Nasdaq指數上漲296.31點，或2.55%，收在11876.2點；費半指數上漲35.43點，或1.47%，收在2433.48點。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，在多空條件並存之下，當前台股市場仍是風險與機會並存，須留意的面向包括全球疫情發展、美國大選、台幣升值帶來的匯損壓力等等，不過在產業方面亦有利多訊息，包括蘋果新機發表、中芯國際禁令使得台廠將受惠轉單、先進製程需求料強勁等等，加上當前市場資金仍相當充沛，因此對於台股表現仍不看淡。