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美國科技股勁揚 台指期開盤上漲29點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今（13）日開盤12,950點，上漲29點；台積電期貨近月合約開盤上漲4.5元，開盤價464元。

美股昨日科技股強勢大漲，5G iPhone問世前夕，蘋果漲幅逾6%，終場美股四大指數漲幅介於0.88~2.56%；蘋果+6.35%；亞馬遜 4.75%；台積電ADR+2.42%；聯電（2303）ADR-1.57%。

統一期貨說，昨日外資現貨買超133億，期貨部分減少340口，淨多單2.9萬口，十大交易人與特定法人合計賣出5,693口。週選支撐與壓力區落在12,800至13,100之間，P/C Ratio降至1.22，整體籌碼中性看待。

隨著iPhone 12即將推出，台積電（2330）持續上漲，並且在美國制裁中國大陸供應鏈其況下，台灣相關的供應鏈個股預期也能增加訂單。隨著台幣持續的升值下，更是有利支撐股市。投資人可中性偏多思考，然後繼續觀察大盤是否有望突破歷史的高點。

台積電 期貨

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