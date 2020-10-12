外資買超133.67億 買超這十檔最多

台股今(12)日收在12,955.91點，三大法人買超154.04億元，尤以外資買超133.67最高，統計買超前十大個股包括航運、權值股、面板股及蘋概股等，買超長榮26,359張居冠，買超權王台積電（2330）17,746張居次，推升台積電完成填息。

台股今日以12,959.15點開高，台積電、聯發科領軍上攻，一度衝高至接近萬三大關，衝達12,997.79點，上漲逾百點，但股王大立光重挫，玉晶光跌勢也重，指數漲勢收斂，盤中低點為12,898.89點，終場收在12,955.91點，漲幅0.53%，三大法人中投信賣超6.14億元，外資及自營商則是買超。

統計外資買超前十大依序是長榮、台積電、元大滬深300正2、聯合再生、友達、彩晶、鴻海、南亞科、聯發科、華新等；台積電今日收在460元，上漲7元，漲幅1.54%，再創收盤新高，市值增至11兆9,279.84億元，外資買超17,746張，投信買超46張，自營商賣超92張，三大法人合計買超17,700張。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，在多空條件並存下，台股市場仍是風險與機會並存，須留意的面向包括全球疫情發展、美國大選、台幣升值帶來的匯損壓力等。

產業方面的利多訊息包括蘋果新機發表、中芯國際禁令使得台廠將受惠轉單、先進製程需求料強勁等，加上當前市場資金仍相當充沛，對於台股表現仍不看淡，但短期在不確定性因素的干擾下，盤面可能呈現區間整理態勢，操作上建議以選股為主，包括晶圓代工、面板、散熱、ABF、先進製程等相關類股表現可持續關注。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前研判川普染疫對股市影響不致惡化，但未來一個月包括大法官議題、通訊投票驗票與開票、參眾兩院的刺激經濟法案等仍將持續影響股市，預期10月台股仍將是震盪格局。

中長期來看，仍有三利多因素成為台股良好的下檔支撐，包括抗病毒藥物臨床結果偏向正面，疫苗也露出曙光，明年復甦方向不變；各國央行持續進行QE，美國、歐洲、中國等三大經濟體紛紛推出援助企業方案，全球熱錢與資金充沛程度堪比2008~2009年，資金動能可望延續至2021年7月，持續有利風險性資產表現，台股後市可樂觀期待。

沈建宏指出，就盤勢分析，台股波段漲幅已大，基本面基期也拉高，無論技術面修正或政治不確定因素的拉回，對股市都是健康，預估11月美國大選前台股指數在12,000~13,200點區間整理，短線類股輪動與震盪機率高，拉回仍是長線的買點，11月以後到明年第1季的年底作夢與資金行情仍值得期待，台股有再創新高的機會，類股方面，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等利基題材股。

證券分析師張陳浩表示，國安基金退場可能出現對心理層面的影響，但不至於衝擊大盤走勢出現反轉，而且預期國安基金的持股可能早就賣完了，因此不會對台股造成賣壓。

他認為，台股有再創新高的機會，也許可以在美國選舉前就看到，目前可以留意包括風電、太陽能等相關的新能源股、PA三雄、經過整理的高價IC設計股等。