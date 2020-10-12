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股王面臨3,000元保衛戰 法人示警：小心掉下來的刀子

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

股王大立光（3008）今(12)日重挫收在3,090元，下跌290元，跌幅8.57%，創去年1月初以來近21個月低點，三大法人齊賣超，以外資賣超600張最多；法人坦言，大立光股價破底，面臨3,000元保衛戰，在沒有築底跡象前並不適合進場低接，提防接到空中掉下來的刀子。

大立光上周舉辦法說會，第3季稅後純益58.67億元，季增17.6%，年減31.5%，每股純益43.74元，創近六年來第3季最差紀錄；第3季毛利率65.68%，季減2.9個百分點，為六季來低點；累計前三季稅後純益175.76億元，年減13%，每股純益131.03元。

大立光執行長林恩平表示，10月拉貨動能與9月差不多，11月還看不到，受到一家客戶訂單降至零的影響，雖有其他客戶開始拉貨，但很難彌補，不確定因素下，將衝擊第4季的產能很難滿載；法人擔憂在客戶砍單下，大立光第4季恐旺季不旺。

大立光第4季展望保守，多家外資陸續調降大立光目標價，已將目標價調降至2,815元，跌破3,000元，今日股價以開低走低，以3,195元開出，下跌185元，早盤一度探低至3,065元，下跌315元，終場收3,090元，創去年1月初以來低點，三大法人今日賣超695張，其中外資賣超600張，投信賣超64張，自營商賣超31張。

證券分析師張陳浩表示，以大立光來說，目前趨勢往下，並不適合進場承接 ，除非是手上資金雄厚，可以分批往下低接，至於今日進場的買盤，可能是搶短線乖離過大的反彈機會，如果明日反彈，也可能是隔日沖的短線客。

他指出，目前大立光並沒有築底的跡象，在籌碼、型態及基本都不佳的情況下，建議不要去接空中掉下來的刀子。

大立光 外資

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