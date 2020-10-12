台股指數仍有上檔空間可期，但留意資金流向
台股今（12）日指數高點只差3點、就再度站上萬三關卡，不過，在整體預估量能迅速暴增
、出現量能有失控疑慮下，指數出現壓回整理，盤中曾經回測平盤附近支撐，所幸在量能迅
速萎縮維持在2,200億元上下，尾盤指數出現拉抬，終場加權指數上漲65點，收在12,955點
。
國泰證期顧問處協理伯儀表示，從量價結構來看，無論從收盤價或者是成交量能，二者全部
位於短期均價與均量之上，且短期趨勢都是往上，顯示大盤短多目前仍維持多方走勢，另外
，從技術面來看，日KD指標也持續維持偏多走勢，KD指標的開口也持續擴大，RSI目前也維
持在50之上的多方格局，除了大盤技術面是偏多外，櫃買指數、電子、金融KD 、RSI指標也
同樣偏向多方。
就中期趨勢來看，周線的指標目前也是維持多方走勢；基本面上，預期10月IMF有機會針對
於全球經濟成長上修，美國紓困方案也有機會持續推展，市場信心目前仍偏向多方走勢。
但從漲跌家數的變化可發現，無論是集中市場以及櫃買市場，下跌家數都比上漲家數多，集
中市場甚至出現指數上漲但下跌家數竟然是上漲家數的二倍，另外，櫃買市場收盤也是收黑
，再者觀察不少創新高的公司，不少股價出現開高走低，甚至收盤還出現下跌，近期舉辦的
法說會，也不全然對於第4季旺季看法是偏向正面，因此，短線雖然大盤仍無立即回檔疑慮
，但在類股變化上已經產生不少變化，擇股上應該開始慎選標的做多。
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