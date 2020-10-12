台股收漲68.72點 三大法人買超154.04億
台股今(12)日開高，早盤一度衝達12,997.79點，企圖挑戰13,000點關卡，盤面上由權王台積電（2330）、聯發科（2454）等領軍上攻，但在逢高賣壓下，壓抑漲勢，尾盤大單敲進拉升指數上漲25點，終場以12,955.91點作收，上漲68.72點，成交量2,287.46億元；三大法人買超154.04億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超133.67億元，投信賣超6.14億元，自營商買超（合計）26.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.96億元，自營商（避險）買超31.47億元。
台股今日以12,959.15點開高，台積電、聯發科領軍上攻，一度衝高至接近萬三大關，但股王大立光（3008）重挫，玉晶光（3406）跌勢也重，指數漲勢收斂，盤中低點為12,898.89點，終場收在12,955.91點，漲幅0.53%。
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