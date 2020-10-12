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台積電加持！國泰投信5G ETF成分股曝光

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
近期台積電飆漲，相關台股ETF跟著衝，波動也出現放大。報系資料照
近期台積電飆漲，相關台股ETF跟著衝，波動也出現放大。報系資料照

繼元大投信、復華投信5G ETF發展成功，國泰投信日前跟進申請5G指數認可，採用的是與臺灣指數公司客製化編製之「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+ 通訊指數」（簡稱「臺灣5G+通訊指數」），今（12）日起該指數委託證交所每5秒計算及傳輸發布盤中即時指數，相關成分股包括台積電（2330）、聯發科等。

根據臺灣指數公司回測，「臺灣5G+通訊指數」自2015年底以來到今年8月底之指數總報酬率為113.49%，年平均報酬率18.54%，2019年殖利率約6.68%，均優於同期大盤表現。指數成分股依規則每年4月和10月定期調整二次，最近一期權重前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、大立光、台達電、台灣大、廣達、聯電、遠傳、以及和碩。

這也是國泰投信將再度發行台股產品，與先前的國泰股利精選30、國泰永續高股息兩檔台股股息類ETF，共同特色是都只有30檔成分股，不同的是，這次5G ETF將有「護國神積」台積電，而且還可能有不少權重（該ETF只買台股），有機會讓投資人更期待績效或滿足投資5G產業的波動期待。

此前元大兩檔5G ETF-元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技都有買台積電，比重雖都低於10%，但是是前列成分股，股價飆漲也有帶動性；在權王飆漲之際，ETF能不能被「加持」無疑受到很多投資人關心。

臺灣指數公司表示，「臺灣5G+通訊指數」之母體採用台股上市櫃股票，採樣範圍運用FactSet的Revere Business Industry Classification System（RBICS）產業分類，擬訂新世代通訊產業鏈（共45個RBICS第六層的子產業），挑選上市櫃公司中，營收屬於相關子產業的比率超過50%者。

上述進一步從中篩選符合流動性標準及獲利條件之自由流通市值前30大個股，採自由流通市值加權方法計算指數權重，主要表彰新世代通訊產業鏈中，臺灣上市櫃股票組合的投資績效。

臺灣指數公司指出，「臺灣5G+通訊指數」為國泰投信委託客製化編製，希望編列出符合產業特色、可投資性、獲利具持續競爭力，且適合長期穩健投資策略之投資指數，發展為指數化商品提供大眾布局。

5G 台積電 ETF

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