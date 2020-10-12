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台積電15天填息 460元創收盤新高、市值11.92兆

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電完成填息。(製表:記者楊伶雯)
台積電完成填息。(製表:記者楊伶雯)

台積電（2330）將在10月15日舉辦法說會，兩家美系外資搶先重申加碼評等，其中一家目標價調高至550元，台積電今(12)日股價開高收高，經過15個交易日完成填息，終場收在460元，上漲7元，漲幅1.54%，再創收盤新高，市值增至11兆9,279.84億元。

台積電9月合併營收1,275.85億元，月增3.8%，年增24.9%，再創歷史新高；累計前九月合併營收9,777.22億元，年增29.9%；台積電本週四將召開法說會，市場傳出已獲美國許可，可以供貨給華為，法人看好台積電第4季營運動能強勁。

美系外資預估台積電第4季營收可望季增2~3%，因應5奈米拉貨、3奈米試產需求，今明年資本支出可能分別調高至175億美元、195億美元，今年營收可望成長26%，明年再成長10%。

美系外資看好台積電營收成長動能，調高今年、明年及後年每股盈餘預估至19.35元、20.61元、24.23元，幅度分別6%、9%、11%，重申加碼評等，目標價由500元調高到550元。

另一家美系外資表示，台積電受惠於5G智慧手機及遠距辦公需求，第3季營收優於預期，預估第4季營收季增5~10%(以美元計算)，重申加碼評等，目標價上看498元。

台積電ADR上週五收漲1.7%，收在88.78美元，創歷史新高，法說會前傳出可供貨華為，法人看好第4季營運表現，今日一開盤以458元開出，上漲5元，完成填息，一度拉升至462元，終場收460元，上漲7元。

台積電 營收

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