承啟9月營收月增37% 股價強拉半根漲停
板卡廠承啟（2425）受惠市場顯卡需求增溫，帶動9月營收較8月增長37%，寫下36個月新高，帶動今（12）日股價早盤強拉半根漲停，盤中最高來到26.35元。
承啟公告今年9月營收6.34億元，月增37%、年增68.4%，寫下36個月新高；累計今年前三季營收30.93億元，年減9.2%。
承啟指出，9月營收較8月增長37%，主要是市場對於顯卡需求增加所致；承啟自今年第1季受新冠疫情影響後，第2季起公司營運逐季、逐月持續恢復並呈現正向成長。
晶片大廠輝達（NVIDIA）9月上旬推出安培（Ampere）架構的GeForce RTX 30系列新世代繪圖晶片，由3090、3080及3070等中高階顯卡打頭陣，並於9月下旬開始陸續上市。其中，承啟顯卡代工主要客戶七彩虹也在首波上市供應商名單內。
GeForce RTX 3080、RTX 3070 與 RTX 3090 Founders Edition定位中高階產品線，其中，最頂級的RTX 3090售價1,499美元，3080、3070則為699、499美元。
外電日前報導，輝達新款RTX 3080顯示卡，在美國銷售一空，各地商店出現排隊人潮想到實體店面搶貨，中國大陸的線上商店也是秒殺，顯示3080顯卡供不應求。
此外，承啟近年啟動轉型策略，2019年第2季已納入子公司天津思騰合力營收，去年前三季營收占比已衝上16.9%，承啟預期未來仍會增加，未來本業顯卡動能將由AI伺服器補足。
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