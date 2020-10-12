快訊

狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

承啟9月營收月增37% 股價強拉半根漲停

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

板卡廠承啟（2425）受惠市場顯卡需求增溫，帶動9月營收較8月增長37%，寫下36個月新高，帶動今（12）日股價早盤強拉半根漲停，盤中最高來到26.35元。

承啟公告今年9月營收6.34億元，月增37%、年增68.4%，寫下36個月新高；累計今年前三季營收30.93億元，年減9.2%。

承啟指出，9月營收較8月增長37%，主要是市場對於顯卡需求增加所致；承啟自今年第1季受新冠疫情影響後，第2季起公司營運逐季、逐月持續恢復並呈現正向成長。

晶片大廠輝達（NVIDIA）9月上旬推出安培（Ampere）架構的GeForce RTX 30系列新世代繪圖晶片，由3090、3080及3070等中高階顯卡打頭陣，並於9月下旬開始陸續上市。其中，承啟顯卡代工主要客戶七彩虹也在首波上市供應商名單內。

GeForce RTX 3080、RTX 3070 與 RTX 3090 Founders Edition定位中高階產品線，其中，最頂級的RTX 3090售價1,499美元，3080、3070則為699、499美元。

外電日前報導，輝達新款RTX 3080顯示卡，在美國銷售一空，各地商店出現排隊人潮想到實體店面搶貨，中國大陸的線上商店也是秒殺，顯示3080顯卡供不應求。

此外，承啟近年啟動轉型策略，2019年第2季已納入子公司天津思騰合力營收，去年前三季營收占比已衝上16.9%，承啟預期未來仍會增加，未來本業顯卡動能將由AI伺服器補足。

營收 輝達

延伸閱讀

NVIDIA計畫12月揭曉記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070

輝達新顯卡供不應求 預期缺貨到年底

微星、技嘉 成長帶勁

NVIDIA確認GeForce RTX 3070 延後至10月29日上市

相關新聞

大小摩看俏 聯發科市值衝1.14兆元

聯發科（2454）第3季財報驚艷外資！摩根士丹利及摩根大通（大小摩）最新報告，雙雙上修聯發科目標價，包括大摩看好，高通因...

權值股領漲 台股朝「萬三」邁進

國慶假期美股持續穩步走高，累計四大指數全數上漲，激勵台股今（12）日開盤上漲71.96點，開在12,959.15點，早盤...

美國大選逼近 凱基投顧：股市中長線仍無虞

2020年美國總統大選結果即將在11月3日出爐，期貨市場亦已反應選情的高度不確定性。凱基投顧表示，因美國聯準會於9月FO...

外資挺權王 台積電目標價調升至550元

台積電15日召開法說會，外資搶先唱旺一波波，繼滙豐證券預測營收將季增8%，目標價喊600元，摩根大通最新報告也看好台積電...

大立光重挫直逼跌停 外資悲觀再砍價

股王大立光（3008）展望不佳，繼花旗、麥格理等外資率先砍價，摩根大通等八外資最新報告進一步下修，包括摩根大通同步降評大...

大立光股價再探波段低點 回測3,000元關卡

股王大立光（3008）第3季稅後純益58.67億元，每股純益43.74元，創近六年來第3季最差紀錄，執行長林恩平表示，第...

新應用持續維持成長 支撐台股成主要動力來源

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股第四季展望正向。有別於過去傳統第四季即將逐漸步入淡季，但今年的第四季因為受到包括疫...

美總統大選結果明朗前 尋找股價落底且具投資價值標的

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，大盤加權指數雖然想突破前波13,031高點不容易，但由於科技電子股有經過近2個半...

台股攻堅 軋空有影

台股蓄勢軋空蔚然成形。過去一個半月來，整體融券餘額觸底反彈後，大增近29萬張，隨台股再次強勢攻堅、指數蓄勢挑戰萬三（13...

台積Q4 六內外資唱旺

台積電將在本周四（15日）舉行法說會，隨著傳出公司已獲得美方許可供貨華為，滙豐、元大等六大內外資看好台積電第4季動能強勁...

汎德12日掛牌 蜜月行情吸睛

汎德永業今（12）日正式掛牌上市，承銷價每股180元，以上周四（8日）興櫃均價325元概算，中籤人一張股票有機會現賺逾1...

Q3轉盈股竄紅 交投新亮點

隨著各國陸續重啟經濟、轉單效應顯現，加上產業秩序重整，上半年景氣低迷的面板、航運、鋼鐵等族群營運漸入佳境。法人看好相關個...

熱門新聞

12萬元到手！汎德永業掛牌上市 開盤漲幅66%

尖點總經理王嘉鴻辭世 由董事長暫代職務

十大融券飆增股 電子占八檔

大立光重挫直逼跌停 外資悲觀再砍價

汎德永業9月合併營收40億元 創歷史新高

iPhone新機發表台積電法說 法人估左右台股走勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。