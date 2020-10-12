大立光股價重挫 面臨3,000元保衛戰

大立光（3008）在第3季業績表現下滑，且毛利率也跟著衰退的衝擊，再加上目前公司對第4季營運仍坦言還看出來，使得大立光股價今（12）日出現逾8%的重挫，盤中股價再度破底，今日盤中低點來到3,065元，股價寫下2019年1月以來，即近21個月以來新低，近日將面臨股價3,000元大關保衛戰。

大立光第3季業績下滑，主要原因包括受新台幣急升衝擊，大立光第3季匯損認虧7.1億元，約近半個股本，再加上原本來自重要客戶的高規格且高毛利率的訂單幾乎完全停單，導致第3季平均毛利率下滑至65.68％，這是大立光毛利率自2019年第2季以來的新低。

近幾個月以來，在華為禁令影響下，原本外資法人就持續調節大立光持股，也衝擊大立光股價持續向下破底，而原本股價經過中期修正之後，在法說會前，股價一度出現反彈，外資也出現單日買超，不料，大立光公布第3季業績仍讓市場意外，且對第4季看法仍偏保守，因此，衝擊大立光股價今日跳空重挫，盤中一度下跌約9%，今日盤中股價低點來到3,065元，股價寫下2019年1月以來新低。

由於後市基本面能否回穩仍待進一步觀察，而外資及投信法人對大立光仍可能維持賣超動作，因此，市場法人認為，後市短線上，大立光即將面臨股價3,000元大關保衛戰。

對於第4季營運預期，大立光也顯得偏向保守，在法說會該公司高層，目前看10月營收與9月持平，11月仍看不清楚。