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外資挺權王 台積電目標價調升至550元
台積電15日召開法說會，外資搶先唱旺一波波，繼滙豐證券預測營收將季增8%，目標價喊600元，摩根大通最新報告也看好台積電釋出上修資本支出等四利多，目標價從500元上調到550元；利多助攻台積電今（12）日開盤大漲強勢填息。
台積電開盤就填息，盤中最高還飆到462元，市值直逼11.9兆元，將近12兆元。台積電創新高，也意味有買進權王的投資人都賺錢，除了持股近八成的外資大賺，現台積電擁有高達51萬股民，不少散戶也賺錢。
摩根大通最新報告指出，台積電法說會有望釋出四利多，包括一、第4季營收可望季增2%-3%，雖此幅度低於樂觀派外資預測，但高於市場平均，二、台積電2020-2021年資本支出有望上修，特別是明年支出上看190-200億美元，三、台積電對5奈米擴張更有信心，除英特爾CPU大單，高通訂單也有望同步於2022年回歸，四、先進製程持續滿載，絲毫不受半導體庫存調整衝擊。
摩根大通表示，台積電5奈米需求強勁，接下來量產3奈米也有可觀成果，而此前摩根大通已預測，英特爾CPU訂單很可能提早在明年就下給台積電。該券商認為，台積電先進製程動能旺盛，成長性可延續到2022年，屆時相對2021年還有高成長可期。
摩根大通上修台積電2020-2022年獲利預測達6%-11%，最新每股純益來到19.3元、20.6元及24.2元。
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