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大立光重挫直逼跌停 外資悲觀再砍價

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
大立光。報系資料照
大立光。報系資料照

股王大立光（3008）展望不佳，繼花旗、麥格理等外資率先砍價，摩根大通等八外資最新報告進一步下修，包括摩根大通同步降評大立光至「中立」，麥格理再下修，最低目標價則下探2,815元；利空衝擊大立光今（12）日早盤大跌，直逼跌停價3,045元。

八外資最新調整包括摩根大通降評、對大立光目標價4,500元砍掉千元到3,500元，瑞士信貸「優於大盤」、目標價4,800元降至4,600元，大和資本「買進」、目標價4,350元降至4,200元，滙豐「買進」、目標價4,500元降至3,675元，麥格理「中立」、目標價3,750元降至3,640元，野村「中立」、目標價4,500元大砍到3,430元，美銀「劣於大盤」、3,600元砍至3,000元，高盛「賣出」、2,900元砍到2,815元。

摩根大通砍評大立光，主要認為OPPO、VIVO、小米雖然可能填補華為缺口，但鏡頭單價（ASP）及毛利都比華為低，壓抑大立光獲利空間。此外，摩根大通也提到，明年下半年iPhone鏡頭升級可能不如預期，而此時玉晶光（3406）已取得兩成的iPhone訂單，與大立光技術差距縮小，更看好玉晶光。

麥格理進一步下修財測，主因高階手機需求持續不振，悲觀大立光未來兩季毛利率續弱，即使大立光現在估值已經掉到近年的低檔，依舊不看好。

野村則認為大立光評價下修（de-rating）還會持續，除了華為的缺口不易填滿，大立光鏡頭較高，獲得OPPO、VIVO、小米採用率可能也不如預期。股價翻多要等到一、iPhone銷售大增並做鏡頭升級，二、華為分拆榮耀手機品牌，意味華為重新開始出貨、有機會使用較多高階鏡頭，三、約一年後5G成本下降且疫情對需求影響消除，其他手機品牌開始升級鏡頭；才可能讓大立光重振雄風。

大立光 鏡頭

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